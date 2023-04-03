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سجل منها النيجيري إيجالو الهدف الثاني لأزرق الرياض

سعود الصرامي: ركلة جزاء الهلال ضد الخليج فضيحة !

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
سعود الصرامي: ركلة جزاء الهلال ضد الخليج فضيحة !
المواطن - فريق التحرير

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وصف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، ركلة الجزاء المحتسبة لنادي الهلال في مباراة الخليج أول أمس في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن، بالفضيحة.

وكانت ركلة الجزاء التي احتُسبت للاعب المالي موسى ماريجا في المباراة أثارت الجدل بين بعض الإعلاميين.

وعلق الصرامي قائلًا في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: أصف ركلة الجزاء بالفضيحة وهي ليست صحيحة، لاعبو الهلال لم يطالبوا بركلة الجزاء بعد أن سدد ماريجا الكرة، فكيف يحتسبها الحكم البرتغالي ولو كان حكمًا سعوديًّا احتسبها، لتعرض لهجوم شديد”.

من جهة أخرى، أكد الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان أن ركلة الجزاء المحتسبة لـ الهلال أمام الخليج، وأحرز منها النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني للأزرق سليمة.

وتحدث عثمان في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “ركلة الجزاء صحيحة لأن لاعب الخليج دخل بتهور على قدم موسى ماريجا، والكرة كانت لا تزال في الملعب، إذا كانت الكرة خارج الملعب وتدخل لاعب الخليج بتهور على قدم ماريجا فلا يمكن احتسابها ركلة جزاء، لكن الكرة كانت لا تزال في الملعب وبالتالي احتسابها ركلة جزاء كان أمرًا صحيحًا”.

 

 

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