سعود الصرامي يثير الجدل بتغريدة عن بطولات الهلال

وجه سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، رسالة إلى لجنة توثيق البطولات بشأن بطولات الهلال وعددها، وذلك بعد البدء في خطوات توثيق بطولات الأندية السعودية.

#هات_إذنك

لو اكتفت لجنة توثيق البطولات

باحتساب بطولات الهلال في عهد ،،

ثلاثة أو أربعه من رؤسائه ؟

بندر بن محمد

عبدالرحمن بن مساعد

محمد بن فيصل

فهد بن نافل ،

لتجاوزت بطولات الهلال في "١٦ " عام

كل البطولات التي حققها من يدعى " مزحاً " منافسته لوصيف العالم pic.twitter.com/evvEZSntvN — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) April 16, 2023

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر”: “لو اكتفت لجنة توثيق البطولات باحتساب بطولات أزرق الرياض في عهد 3 أو 4 من رؤسائه، وهم بندر بن محمد، عبدالرحمن بن مساعد، محمد بن فيصل، فهد بن نافل، لتجاوزت بطولات الهلال في 16 عامًا كل البطولات التي حققها من يدعي مزحًا منافسته لوصيف العالم”.

بطولات الهلال

وحقق أزرق الرياض من قبل 18 لقبًا في الدوري السعودي، 9 مرات بطولة كأس الملك، 13 مرة بطولة كأس ولي العهد، كأس الأمير فيصل 6 مرات، كأس المؤسس مرة واحدة، كأس السوبر السعودي 3 مرات، دوري أبطال العرب مرتين ودوري أبطال آسيا 4 مرات وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.