سعود الطبية تقدم نصائح لسلامة أطفال السكري في العيد

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية بعض النصائح الطبية لأطفال مرضى السكري في العيد حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة والمتعلقة بمرض السكري.

وأكدت أن الطفل المصاب بالسكري يحتاج إلى عناية خاصة في العيد ، ومنها إصابته بالحموضة الكيتونية لدى إفراطه في تناول كمياتٍ كبيرة من الحلويات، لذلك من المهم اتباع عدد من النصائح لسلامته.

حصة من الكعك والبسكويت

وأوضحت المدينة أنه من المهم تجنب إغراء الطفل المصاب بالسكري بتناول أو شراء كميات كبيرة وأنواع مختلفة من الحلويات في العيد، إذ يجب أن تكون الكمية قليلة جدًا حتى لا تتوق نفس الطفل إلى تناول ما يزيد عن الحاجة، كذلك يجب تخصيص حصة معينة للطفل من الكعك والبسكويت وفقًا لإرشادات الطبيب وأخصائيي التغذية، وضرورة مراقبة صرفه للعيدية حتى لا يقوم بشراء كميات كبيرة من الحلوى ويتناولها دون علم الأهل وفي غياب مراقبتهما عليه حتى لا يتعرض إلى ارتفاعات السكر وعدم السيطرة عليه ومن ثم الحموضة الكيتونية التي تستلزم دخول المريض للمستشفى.

مراقبة نسبة السكري

وأشارت إلى ضرورة مراقبة نسبة السكر في الدم بعد تناول الطفل للحلويات والطعام العادي كي يكون هناك سيطرة عليه لتحقيق سلامته، والالتزام بالجرعات اليومية في وقتها وكذلك الجرعات التصحيحية وحسب الإرشادات الطبية، كما يجب تشجيع الطفل على ممارسة النشاط الرياضي وخاصة في هذه الفترة، إضافةً إلى استشارة الطبيب في حال ظهور أي عوارض غير صحية – لا قدر الله -.