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شملت الحروق جميع أجزاء الجسم

سعود الطبية تنقذ طفلاً من حروق متعددة من الدرجة الثالثة والرابعة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
سعود الطبية تنقذ طفلاً من حروق متعددة من الدرجة الثالثة والرابعة
المواطن - فريق التحرير

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سجلت مدينة الملك سعود الطبية، إنجازًا طبيًا يتمثل في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام، تعرض لحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وأوضح استشاري جراحة التجميل والمسؤول عن الحالة د. عدنان السعداوي بأن الطفل دخل للمدينة عن طريق إحالته من مستشفى شرورة؛ نتيجة تعرضه لحروق بنسبة 50%، وكان على جهاز التنفس الصناعي وعلى أدوية رافعة للضغط ونبضات القلب، وتشتمل الحروق جميع مناطق الجسم تقريبًا كالوجه والصدر والظهر واليدين والساقين .

تدخل طبي ناجح

وأشار إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا أجرى عملية ترقيع و تنظير، حيث تم إزالة الجلد الميت من المناطق المحروقة، وكان المريض قد واجه صعوبة في البلع والكلام بعد شهر ونصف من التنفس الصناعي، وتمت متابعته من الأطباء، فريق التخاطب والبلع، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي ، تمريض العناية المركزة وخصوصًا تمريض عناية الحروق.

ونوه المدينة بأن المريض خرج ولله الحمد بعد 69 يومًا من التنويم وهو قادر على الكلام والبلع والمشي بشكل جزئي.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

 

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