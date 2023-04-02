سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء

سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء غرفة الأحساء تعلن عن 34 وظيفة لمختلف المؤهلات 6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس سي إن إن: يجب أن تستمع القيادة الأمريكية لنصيحة ريما بنت بندر ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة سبب غضب مدرب يوفنتوس في مواجهة فيرونا اعتدال وتليجرام يزيلان 6 ملايين محتوى متطرف لـ 3 تنظيمات إرهابية نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود
قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه، اليوم الأحد، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء فهد ناشي الكرناف، رتبته الجديدة “لواء”.
وهنأه سموه بالترقية، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
من جانبه أعرب اللواء الكرناف عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته.