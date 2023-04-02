مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس
أوضح سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أن فريقه سينافس في كل البطولات، مضيفًا أن ضغط المباريات ليس عذرًا للتقاعس.
🎙️سعود عبدالحميد – لاعب #الهلال:
ضغط المباريات لن يكون عذرًا لنا.. و #الهلال سينافس على جميع الجبهات#الهلال_الخليج | #SSC pic.twitter.com/38pxYfCmzT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 1, 2023
وتحدث عبدالحميد لـ قناة SSC قائلًا: ” ضغط المباريات ليس عذرًا، نحن نسعى لتحقيق النتائج الإيجابية في كل مباراة”.
وأضاف نجم الهلال: “أزرق الرياض سينافس في كل البطولات وهدفنا تحقيق الفوز دائمًا”.
وشهدت مباراة الخليج أمس، المشاركة رقم 50 لـ عبدالحميد بقميص نادي الهلال، حيث فاز الأزرق في تلك المباراة بنتيجة هدفين دون رد.
وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” : ” سعود عبدالحميد 50 مباراة بشعار وصيف العالم”.
وأضاف الحساب: “خاض 50 مباراة مع الهلال منذ انضمامه لصفوف الفريق وحقق خلال تمثيله الهلال، بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وساهم مع زملائه في تحقيق وصافة كأس العالم للأندية 2022 والمركز الرابع في كأس العالم 2021”.
يذكر أن عبدالحميد كان انضم لصفوف الهلال في العام الماضي قادمًا من نادي الاتحاد.
وفي مباراة الخليج، نجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.