سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا

أوضح سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أن فريقه سينافس في كل البطولات، مضيفًا أن ضغط المباريات ليس عذرًا للتقاعس.

وتحدث عبدالحميد لـ قناة SSC قائلًا: ” ضغط المباريات ليس عذرًا، نحن نسعى لتحقيق النتائج الإيجابية في كل مباراة”.

وأضاف نجم الهلال: “أزرق الرياض سينافس في كل البطولات وهدفنا تحقيق الفوز دائمًا”.

المباراة رقم 50 لـ سعود عبدالحميد

وشهدت مباراة الخليج أمس، المشاركة رقم 50 لـ عبدالحميد بقميص نادي الهلال، حيث فاز الأزرق في تلك المباراة بنتيجة هدفين دون رد.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” : ” سعود عبدالحميد 50 مباراة بشعار وصيف العالم”.

وأضاف الحساب: “خاض 50 مباراة مع الهلال منذ انضمامه لصفوف الفريق وحقق خلال تمثيله الهلال، بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وساهم مع زملائه في تحقيق وصافة كأس العالم للأندية 2022 والمركز الرابع في كأس العالم 2021”.

يذكر أن عبدالحميد كان انضم لصفوف الهلال في العام الماضي قادمًا من نادي الاتحاد.

ملخص مباراة الهلال والخليج

وفي مباراة الخليج، نجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.