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يشارك حاليًا في لقاء الخليج

سعود عبدالحميد يصل لمباراته رقم 50 مع الهلال

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
سعود عبدالحميد يصل لمباراته رقم 50 مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح اللاعب سعود عبدالحميد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في الوصول للمباراة رقم 50 بقميص أزرق الرياض، حيث يشارك حاليًا في لقاء الخليج في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

50 لقاء 

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” : ” سعود عبدالحميد 50 مباراة بشعار وصيف العالم”.

وأضاف الحساب: “خاض 50 مباراة مع الهلال منذ انضمامه لصفوف الفريق وحقق خلال تمثيله الهلال، بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وساهم مع زملائه في تحقيق وصافة كأس العالم للأندية 2022 والمركز الرابع في كأس العالم 2021”.

يذكر أن سعود عبدالحميد كان انضم لصفوف الهلال في العام الماضي قادمًا من نادي الاتحاد.

سعود عبدالحميد - الهلال والخليج

الهلال يتفوق بثنائية بالشوط الأول

وكان الهلال أنهى الشوط الأول من مباراة الخليج متفوقًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، خليفة الدوسري، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

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