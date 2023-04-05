Icon

مواقف مؤثرة وطفولة قاسية في حياة القويز: فقد سمعه بشكل مؤقت Icon تركي الفيصل: الملك عبدالعزيز أجبر بريطانيا على إرسال مبعوثين لدراسة شخصيته Icon اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى Icon ماسك يعلق على محاكمة ترامب Icon توقعات بـ استمرار تساقط الأمطار وحبات البرد لـ أيام Icon القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة Icon مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة Icon سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة Icon ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات Icon دوي انفجارات في منطقة سديروت قرب قطاع غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الصحافة مثل أي صناعة تحتاج إلى بيئة عمل مستقرة

سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ صباحاً
سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الكاتب د. سعود كاتب: إنه رغم أن الكاتب قينان الغامدي تحدث بقدرٍ كبيرٍ من صراحته المعهودة في لقائه مع المديفر في برنامج الليوان، إلا أن صراحته تلك كانت تحمل أيضًا في طياتها كثيرًا مما لم يُقل عن حكاية صحافتنا المليئة بالعبر والدروس.

شخصيته المهنية

وتابع كاتب في مقال له عبر صحيفة المدينة: أول الأمور التي لم تُقل، تتعلق بجدلية شخصية قينان نفسه، وتحديدًا الإقالات والإيقافات المتتالية التي صاحبت حياته المهنية، وهل هي كما يقول البعض ناتجة عن تهوّره وحُبّه للمغامرات غير المحسوبة، أم أنها كانت إقالات وإيقافات قانونية مستحقة، بسبب أخطاء مهنية واضحة ارتكبها؟ أم هي بعيدًا عن كل هذا وذاك، ميزة تُحسب لـ قينان، لا عليه؟ وقد أبديت حينها رأيي الشخصي حيال هذه الجزئية، وذلك بتغريدة قصيرة قلت فيها: قينان الغامدي صحفي حقيقي، خدم كرسي رئاسة التحرير بمهنية وكفاح، وليس باعتبار ذلك الكرسي علاقات عامة، لذلك عانى كثيرًا وترك بصمة في مسيرته الصحفية، رئاسة التحرير ليست علاقات عامة، ولا ينبغي لها أن تكون.

اختار الطريق الأكثر وعورة

وتوضيحًا لهذه التغريدة، فإن رأيي في قينان، هو أنه كان مسؤول تحرير اختار الطريق الأكثر وعورة، وهو ممارسة وتطبيق أسس مهنة الصحافة الحقيقية المتمثلة في إثارة الأسئلة الصعبة، وملاحقة الإجابات التي تهم المجتمع.. ولو أنه اختار الطريق السهل، فربما أنه كان لا يزال حتى اليوم متربعًا على كرسي رئاسة التحرير المتآكل؛ بسبب ما آلت إليه أحوال الصحافة الورقية.. تلك الصحافة التي كان أحد أسباب سرعة أفول شمسها هو وقوع بعض مسؤولي تحريرها في غرام بريستيجها وعلاقاتها، وبالتالي حرصهم على ترك أبعد مسافة ممكنة بينهم وبين السقف المتاح لهم، وهو الأمر الذي يبدو أن قينان اختلف فيه عن ذلك البعض، ويستحق بالتالي إنصافه (مهنيًّا) على ذلك.

الطقس المتذبذب

نقطة أخرى تضمنها اللقاء، شبَّه فيها قينان صحافتنا بالطقس المتذبذب، ارتفاعًا وانخفاضًا، ما بين فترة وأخرى! ومثل هذا التذبذب لا يخدم بالتأكيد صناعة صحافتنا، ويعيق وجوده تطورها، فالصحافة مثل أي صناعة أخرى تحتاج إلى بيئة بقواعد عمل مؤسسي واضحة ومحوكمة ومستقرة.. وتزداد أهمية هذه البيئة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الساحة الإعلامية من قبل الوسائل الرقمية الجديدة ذات المساحة الواسعة والسقف المرتفع جدًّا.

ومما ورد في اللقاء أيضًا قول قينان بنبرة حزينة بأن إعلامنا يعيش اليوم فترة هدوء.. وقد استوقفتني طويلًا هذه العبارة، فكيف يمكن لإعلامنا- لو صح القول- أن ينعم بالهدوء في وقت يشهد فيه العالم أحداثًا دولية هي الأخطر منذ عقود، ومستجدات إقليمية هي الأشد إثارة، وتطورات وإنجازات محلية هي الأكثر إذهالًا في كافة المجالات؟!

وتحدث قينان هنا بثناء عن قناة العربية التي أتفق معه على أهميتها، بل إني لا أتخيل كيف كان حال الإعلام السعودي- بل العربي- لولا وجودها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة
غرائب

سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد...

غرائب
تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل لإتمام المشروع النووي
حصاد اليوم

تخوف أمريكي من بحث السعودية عن بديل...

حصاد اليوم
موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن
الرياضة

موسونا سلاح الطائي الهجومي بدوري روشن

الرياضة
استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل يعالج أمراض التنفس
السعودية اليوم

استنشاق 3 دقائق من هواء خلية النحل...

السعودية اليوم
لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة مطعم
غرائب

لحظة سقوط لصين من السقف أثناء سرقة...

غرائب
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم
بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا
أخبار رئيسية

بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا

أخبار رئيسية
إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بماليزيا
السعودية اليوم

إطلاق برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في...

السعودية اليوم