سعيد العويران من الحرم: الله يشفيك يا ياسر الشهراني

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وثق مقطع فيديو دعاء لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق سعيد العويران في الحرم المكي، للاعب ياسر الشهراني.
ونشر العويران عبر سناب شات مقطع فيديو له وهو يدعو في الحرم ويقول: الله يشفيك يا ياسر الشهراني يا حبيب قلبي.
وأكمل قائلًا: إن شاء أمامك العافية وتعود قريبا لأنك إنسان إبن حلال وخلوق، إن شاء الله يشفيك يا حبيبي.
وأشادت الجماهير الهلالية، بنجم الفريق الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، مؤكدة أنه أفضل لاعب ارتدى القميص رقم 12 في تاريخ النادي.
وطرح حساب منبر الهلال على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء يوم 12 رمضان، جاء فيه: “برأيك، من هو أفضل من ارتدى الرقم 12 في تاريخ الهلال؟”.
وتفاعلت الجماهير مع الاستفتاء، وجاءت غالبية الاختيارات لصالح ياسر الشهراني، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، كما تمنت الجماهير تعافيه من الإصابة وعودته سريعًا إلى الملاعب.
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