وقف جميع عمليات برنامج الغذاء العالمي بالسودان سفارة أمريكا بالخرطوم لمواطنيها: لا تخرجوا من منازلكم لقطات تخطف القلوب من تراويح ليلة 26 رمضان بالحرم المكي من بدأ الاشتباكات ومن المنتصر؟.. اشتعال حرب الفيديوهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رئيس أرامكو عن ولي العهد: لديه بُعد إستراتيجي بشأن النفط وادي الرمة يجري للمرة الثانية في عام واحد لأول مرة منذ ألف عام مفاجأة بانتظار لصوص حمقى يسرقون عمود إنارة توقعات بسيول وبرد على المدينة المنورة حتى الـ10 مساء الاثنين ذروة الروحانية في المسجد الحرام ليلة 27 وتأهب لتمكين مليونين ونصف لصلاة التهجد الشباب يُنهي الشوط الأول متفوقًا على القوة الجوية بهدف
حثت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم، مواطنيها على البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.
ووفقًا لوسائل إعلام عربية، قالت السفارة الأمريكية: إنها تراقب الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها عن كثب.
ومن المعروف أن السودان في الوقت الحالي، يشهد توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد؛ ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفًا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.
وأوقف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد، مؤقتًا جميع العمليات في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.
وكشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في بيان: “بينما نراجع تطور الوضع الأمني ، فإننا مضطرون لوقف جميع العمليات في السودان مؤقتًا”.