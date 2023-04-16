سفارة أمريكا بالخرطوم لمواطنيها: لا تخرجوا من منازلكم

حثت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم، مواطنيها على البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

مراقبة الوضع

ووفقًا لوسائل إعلام عربية، قالت السفارة الأمريكية: إنها تراقب الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها عن كثب.

ومن المعروف أن السودان في الوقت الحالي، يشهد توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد؛ ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفًا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.

وأوقف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد، مؤقتًا جميع العمليات في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.

وكشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في بيان: “بينما نراجع تطور الوضع الأمني ​​، فإننا مضطرون لوقف جميع العمليات في السودان مؤقتًا”.