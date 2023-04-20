الملك سلمان: رمضان هذا العام تيسر بفضل الله وشهد أعدادًا مليونية للمعتمرين سفارة المملكة بفرنسا تغلق أبوابها لمدة 4 أيام الإمارات وقطر تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة وفاة رئيس الديوان السني الأسبق بالعراق خلال محاولة اعتقاله رؤية هلال شهر شوال في تمير وحوطة سدير قرار توخيل مع مالك تشيلسي سبب إقالته
أعلنت سفارة المملكة لدى فرنسا، عن إغلاق أبوابها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بدءًا من غد الجمعة ولمدة 4 أيام.
وقالت السفارة السعودية في باريس على حسابها بموقع “تويتر”، إنها ستكون مغلقة لإجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الجمعة 21 أبريل 2023م، وحتى يوم الإثنين 24 أبريل 2023م.
وأضافت السفارة أنها سوف تستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023م، وللحالات الطارئة يمكن الاتصال بالسفارة على الأرقام الخاصة بالسفارة.