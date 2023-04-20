سفارة المملكة بفرنسا تغلق أبوابها لمدة 4 أيام

أعلنت سفارة المملكة لدى فرنسا، عن إغلاق أبوابها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بدءًا من غد الجمعة ولمدة 4 أيام.

وقالت السفارة السعودية في باريس على حسابها بموقع “تويتر”، إنها ستكون مغلقة لإجازة عيد الفطر اعتبارًا من يوم الجمعة 21 أبريل 2023م، وحتى يوم الإثنين 24 أبريل 2023م.

وأضافت السفارة أنها سوف تستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023م، وللحالات الطارئة يمكن الاتصال بالسفارة على الأرقام الخاصة بالسفارة.