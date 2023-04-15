سفارة المملكة في السودان لـ المواطنين: ابقوا في منازلكم

دعت السفارة السعودية في السودان، المواطنين السعوديين المقيمين في السودان للبقاء في منازلهم في ظل حالة التوتر التي تشهدها البلاد ولاسيما في العاصمة الخرطوم.

التواصل مع السفارة

ودعت السفارة في بيان لها عبر “تويتر”: “بالتواصل مع السفارة في حال الضرورة على رقم الطوارئ الخاص بالمواطنين السعوديين: 00249993966666”.

اشتباكات في الخرطوم

وتشهد حالياً منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان.

ولم يصدر حتى الآن بيان من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع بشأن التطورات الميدانية العسكرية الأمنية والسياسية في البلاد في وقت وصلت فيه الاشتباكات على مقربة من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي.

وتسببت المعارك، في تعطل حركة المرور في ولاية الخرطوم وتزايدت المخاوف والمخاطر فيها.