سفراء الرباعية يدعون طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

لقطات لسماء مكة المكرمة وازدحام الحرم ليلة 29 رمضان موعد مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة عمومية بناء تعتمد القوائم المالية والتقرير السنوي للاستدامة لعام 2022 155 ألف موظف فيدرالي يضربون عن العمل بكندا ترتيب الدوري السعودي بعد حسم الهلال لـ ديربي الرياض كريستيانو رونالدو قد يتم إيقافه لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال الحصيني: الأجواء صافية ومرجح أن يكون عيد الفطر الجمعة دعاء الشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان موسكو توبخ واشنطن بيب غوارديولا يتوعد ريال مدريد
دعا سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية – دولة الإمارات العربية المتحدة – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية)، طرفي الصراع في جمهورية السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار، والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.