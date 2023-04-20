سفراء الرباعية يدعون طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

دعا سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية – دولة الإمارات العربية المتحدة – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية)، طرفي الصراع في جمهورية السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار، والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.