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أكد تقريره لدور السعودية الإنساني

سفير اليابان يشكر المملكة على إجلاء رعايا بلاده من السودان

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
سفير اليابان يشكر المملكة على إجلاء رعايا بلاده من السودان
المواطن - فريق التحرير

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وجه السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، الشكر إلى المملكة على المساعدة في إجلاء رعايا بلاده والدول الصديقة من السودان إلى جدة.

دور إنساني

وقال السفير الياباني عبر حسابه على موقع تويتر، إنه تم إجلاء المواطنين اليابانيين الراغبين في مغادرة السودان بالسلامة، بفضل من الله ثم بحسن تعاون الدول الصديقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأضاف “لذا أتقدم من المملكة بعميق الشكر والتقدير، وأقدّر الدور الإنساني الذي تلعبه في إجلاء رعايا كل الدول الشقيقة والصديقة من السودان”.

تواصل مباشر

وكان وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، أكد في وقت سابق، أن المملكة على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لإجلاء الرعايا.

وبحسب قناة “الإخبارية”، قال فرحان: نحن على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لتأمين ممرات آمنة بهدف إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وثمّن عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين وصلوا مساء أمس إلى محافظة جدة، من خلال سفينة جلالة الملك (ينبع)، دور المملكة في إجلائهم من جمهورية السودان.

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