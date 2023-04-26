سفينة الملك الجبيل تبحر إلى بورتسودان لتنفيذ إجلاء جديد

أبحرت منذ قليل سفينة “الملك الجبيل” إلى بورتسودان وذلك لإجلاء رعايا دول من السودان، وذلك بعد أن استنجدوا بالمملكة العربية السعودية.

فيديو | مشاهد من داخل سفينة "جلالة الملك الجبيل" لدى انطلاقها إلى "بورتسودان" تصوير مراسل #الإخبارية عبد الله الخرجي#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/6FWYEywbhv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وقال قائد فرقاطة “جلالة الملك الجبيل” العقيد بحري ركن عبد الله الزهراني لقناة “الإخبارية”، إن السفينة انطلقت بعد صدور أوامر من قائد القوات البحرية لبدء أحد أعمال الإجلاء من بورتسودان.

فيديو | قائد فرقاطة "جلالة الملك الجبيل" العقيد بحري ركن عبد الله الزهراني لـ #الإخبارية: قرابة 10 ساعات تستغرقها الرحلة إلى "بورتسودان".. وهذه العملية الثانية للسفينة بعد عمليتها الأولى التي أجلت 50 شخصا #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/ns8cyDwmzY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وأضاف أن الرحلة تستغرق قرابة 10 ساعات إلى بورتسودان، مشيرًا إلى أن هذه العملية الثانية للسفينة بعد عمليتها الأولى التي أجلت 50 شخصًا إلى قاعدة الملك فيصل بجدة.

أكبر عملية إجلاء

وكانت قاعدة الملك فيصل البحرية قد استقبلت صباح اليوم الأربعاء 13 مواطنًا سعوديًا و1674 شخصًا من جنسيات أخرى، في أكبر عملية إجلاء رعايا منذ بدئها، حيث جرى نقل المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى المملكة، وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.