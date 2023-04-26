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جهود سعودية متواصلة لإجلاء الرعايا

سفينة عسكرية تصل إلى ميناء جدة على متنها 278 هنديًّا

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
سفينة عسكرية تصل إلى ميناء جدة على متنها 278 هنديًّا
المواطن - فريق التحرير

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وثقت قناة الإخبارية، لحظة وصول سفينة عسكرية هندية إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث كانت تحمل على متنها 278 هنديًّا، في ظل جهود سعودية متواصلة لإجلاء الرعايا من السودان.

وبين مقطع الفيديو السفينة وهي ترسو على الميناء، ثم ينزل منها الركاب، معربين عن فرحتهم بوصولهم بأمن وسلام إلى الأراضي السعودية.

جهود سعودية

وكشف اللواء الركن البحري يحيى العسيري، قائد الأسطول الغربي في القوات البحرية، تفاصيل عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة.

وقال العسيري خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: بدأنا بالتنفيذ في الأسطول الغربي بقاعدة الملك فيصل البحرية، بتجهيز سفن الملك بكل الاحتياجات والتوجه إلى ميناء بورتسودان في السودان، مشيرًا إلى وجود ترتيبات وجهود متضافرة من الملحق العسكري وسفارة المملكة لدى السودان، حيث تم توصيلهم إلى بورتسودان وإنهاء إجراءاتهم الإدارية، وتوصيلهم إلى سفن الملك والإبحار إلى المملكة.

وتابع قائد الأسطول الغربي في القوات البحرية: إن سفينة الملك ينبع هي للإمداد والتموين، وقد جهزت جميع السفن بالمستلزمات الطبية، وبعيادات متنقلة، وبأدوية، ومستلزمات أخرى مثل البطاطين والمواد الغذائية، ومستلزمات أطفال وكبار السن، موضحًا أنه منذ يومين أجلت 4 سفن الرعايا، وهناك سفن جاهزة عند صدور الأوامر، مضيفًا: عند الاحتياج لنقل المزيد نحن جاهزون لذلك.

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