سقوط حافلة من جسر بالرياض ووفاة شخص وإصابة آخرين

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض صباح اليوم حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات.

حادثة سقوط حافلة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن مدني الرياض باشر حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.