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تصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع

سقوط 3 قتلى حصيلة أولية لاشتباكات السودان

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
سقوط 3 قتلى حصيلة أولية لاشتباكات السودان
المواطن - فريق التحرير

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قُتل 3 مدنيين خلال المعارك التي اندلعت، صباح اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

سقوط 3 قتلى

وقالت نقابة الأطباء في بيان على “فيسبوك”: “قتل شخصان في مطار الخرطوم وقتل شخص آخر في الأبيض بشمال كردفان في وسط السودان”.

وأضافت النقابة أن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا من بينهم ضابط في الجيش في أم درمان.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

 

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