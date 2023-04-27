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أكدت إيداعه بالحسابات بأقرب وقت

سكني: إيداع دعم أبريل لازال مستمرًا

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
سكني: إيداع دعم أبريل لازال مستمرًا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج الدعم السكني، اليوم الخميس، استمرار إيداع دعم شهر أبريل للمستفيدين في الحسابات البنكية.

وذكرت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين، مؤكدة أنه سيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك ردًا على استفسارات المستفيدين بشأن عدم نزول مستحقات الدعم حتى الآن، تزامنًا مع إعلان صندوق التنمية العقارية إيداع دعم سكني في حسابات المستفيدين.

إيداع دعم أبريل

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أبريل 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وبيَن الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى أبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

دعم مستفيدي سكني

وأشاد ابن ماضي بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية، موضحاً أن أكثر 50% من إجمالي المستفيدين ممن أكملوا 3 سنوات أو 12 شهراً من توقيع عقودهم التمويلية تمكنوا من تحديث مراحل البناء عبر الموقع الإلكتروني للصندوق عقب إطلاق الخدمة، مُنوهاً بأهمية تحديث مراحل البناء الذاتي لضمان دعم الصندوق لمستفيدي المنتج واستمرار الدعم السكني لهم .

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم أكثر من 43 خدمة من خدمات برامج الدعم السكني، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، ومنصة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في كافة فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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