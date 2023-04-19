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سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي
المواطن - واس

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كشف برنامج سكني عن توفيره 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا لكود البناء السعودي؛ لتمكين المستفيدين من الاطلاع على التصاميم الهندسية وتفاصيلها، وشرائها بأسعار تنافسية، إذ يمكن الحصول عليها عبر المنصة أو التطبيق من خلال خدمة (التصاميم الهندسية) عبر شراء التصميم فقط، أو شراء التصميم مع مواءمته على أرض المستفيد بما يتناسب مع مساحات البناء، إضافة إلى تقديم خدمة شراء التصميم مع مواءمته وإصدار رخصة البناء.

تنوع واختلاف

وأوضح أنه أضيف للمنصة والتطبيق مؤخرًا خمسة تصاميم هندسية حديثة مطابقة لكود البناء السعودي، حيث تمتاز التصاميم بتنوعها واختلافها، ويمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة منها، سواء كان مستحق للدعم أو غير مستحق، واستخراج رخص البناء بسهولة، وذلك من خلال زيارة الرابط: https://sakani.sa/app/housing-designs.

وتقدم خدمة التصاميم الهندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار ثابتة، وبتصاميم مميّزة وعصرية، ذات جودة عالية، تسهم في رفع مستوى جودة البناء، وبأسعار تتناسب مع قدرات الأسر واحتياجاتهم لبناء أراضيهم، ما يُسهم في التقليل من التكاليف المالية للبناء، واختصار الوقت والجهد وتحسين النمط العمراني للمساكن، بما يتواءم مع كود البناء السعودي، كما يُمكن للمستفيدين الاطلاع على التصاميم المتنوعة من خلال منصة وتطبيق “سكني” والاستفادة منها ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.

توفير التصاميم

ويسعى برنامج “سكني” لتوفير تصاميم هندسية متنوعة ومختلفة، وتتضمن أكثر من كود بناء، على أن تكون جميع التصاميم الهندسية التي يتم توفيرها حاليا ومستقبلياً مطابقة لكود البناء السعودي، والذي يشترط فيه توفير الحد الأدنى من متطلبات الحفاظ على السلامة والصحة العامة والرفاهية من خلال تحسين كفاءة وسلامة ومتانة واستدامة المباني، وتسهيل سبل الوصول إليها، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وزيادة مقاومة المباني للكوارث الطبيعية، إضافة إلى الترشيد في استهلاك المياه والطاقة بأنواعها، وخفض تكاليف التشغيل وصيانة المباني وتحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء في المملكة.

يُذكر أن خدمة التصاميم الهندسية إحدى خدمات “سكني” ضمن رحلة البناء الذاتي، بحيث يتيح هذا المنتج رحلةً استثنائية متكاملة لمالك الأرض من التصاميم الهندسية المتنوعة، ومواءمتها بما يتناسب مع أرض المستفيد واستخراج رخصة البناء، وصولاً للمقاولين المعتمدين، والإشراف على التنفيذ من المكاتب الهندسية.

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