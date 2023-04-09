سلاح اليوغا فرع جديد للجيش البريطاني لأول مرة

لجأت القوات الخاصة البريطانية إلى استحداث فرع جديد لسلاح اليوغا والتأمل، كمحاولة لرفع كفاءة القتال والقدرة على الشفاء من الجروح.

رفع الكفاءة

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأنه سيخضع عناصر القوات الخاصة وقوات خدمة القوارب الخاصة والقوات البحرية الخاصة، وفوج الاستطلاع الخاص لتدريبات اليوغا وتمارين التنفس. بالإضافة إلى مساعدة القوات على تحسين قدراتهم كقناصة في ساحة المعركة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وقت تعافيهم من وطأة برامجهم التدريبية والتوتر الناجم عن المشاركة في المعارك، واستخدام اليوم لم يكن وليد اللحظة، بل كانت القوات الأمريكية سباقة للجوء إلى اليوغا قبل عشر سنوات على الأقل.

أكثر انفتاحًا

يُعتقد أن الدافع وراء ذلك هو ميل الجنود الشباب، أكثر انفتاحًا على الأفكار الكامنة وراء تقنيات التدريب والتعافي والمساعدة الذاتية، مثل اليقظة والتأمل.

من بين التدريبات التي سيتم استخدامها تمارين محددة يطلق عليها “براناياما يوغا”، وهي تقنية هندية قديمة تهدف إلى التحكم في التنفس بأساليب وتوقيتات مختلفة، مما يجعلها ذات فائدة كبيرة في تحسين دقة الرماة.

القوات الخاصة البريطانية

وكان بعض أعضاء القوات الخاصة البريطانية يستخدمون اليوغا كشكل من أشكال التمرين والاسترخاء العقلي لسنوات، ولكن غالبًا ما كان يتم الاستهزاء بهم لأنها كانت تتعارض مع ما كان يُنظر إليه على أنه ثقافة المحارب مفتول العضلات.

وتنامي الوعي بالآثار السلبية لاضطراب ما بعد الصدمة أدى إلى بث الروح في فوائد الوسائل البديلة للتمارين العقلية والبدنية، وخلال الدورة سيجري تقديم العديد من الأطعمة النباتية لجميع الوجبات في القواعد العسكرية المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وتعليقًا على الإجراءات الجديدة، قال أحد القناصين المتمرسين في القوات الخاصة لصحيفة ميل أون صنداي: “إذا لم تكن قادرًا على التحكم في تنفسك، فلن تتمكن من إطلاق النار مباشرة، الأمر غاية في البساطة”.