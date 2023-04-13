سلطنة عمان ترحب بجهود عودة سوريا لحضنها العربي

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رحبت سلطنة عمان بالبيان السوري السعودي المشترك بعودة العلاقات بين البلدين، وأكدت دعمها لكل الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم: “إن سلطنة عمان تدعم كل الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي، واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها”.
وجددت الوزارة دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق الخير والرخاء للشعب السوري الشقيق.
وكانت سوريا والمملكة أعربتا في بيان صحفي مشترك عن ترحيبهما ببدء إجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته.