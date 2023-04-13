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ترحيب بالبيان السعودي السوري المشترك

سلطنة عمان ترحب بجهود عودة سوريا لحضنها العربي

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
سلطنة عمان ترحب بجهود عودة سوريا لحضنها العربي
المواطن - فريق التحرير

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رحبت سلطنة عمان بالبيان السوري السعودي المشترك بعودة العلاقات بين البلدين، وأكدت دعمها لكل الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي.

ترحيب عمان

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم: “إن سلطنة عمان تدعم كل الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي، واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها”.

وجددت الوزارة دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق الخير والرخاء للشعب السوري الشقيق.

بيان سعودي سوري مشترك

وكانت سوريا والمملكة أعربتا في بيان صحفي مشترك عن ترحيبهما ببدء إجراء استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته.

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