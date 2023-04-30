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مع تأمين وصول الرعايا العمانيين للبلاد

سلطنة عمان تشكر السعودية على تسهيل إجلاء مواطنيها من السودان

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
سلطنة عمان تشكر السعودية على تسهيل إجلاء مواطنيها من السودان
المواطن - فريق التحرير

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وجهت سلطنة عمان الشكر للمملكة العربية السعودية على تسهيل عملية إجلاء مواطنيها من السودان عبر مدينة جدة.

تسهيل الإجلاء

وأجلت سفارة سلطنة عمان لدى السودان عددًا من المواطنين العمانيين وأسرهم إلى جانب عدد من الأسر السودانية المقيمة في السلطنة، وذلك من العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان ومناطق أخرى، مع تأمين وصولهم للبلاد.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن تقدير البلاد للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تعاون الجهات المختصة لديها في تسهيل عملية الإجلاء عبر مدينة جدة بواسطة البحرية الملكية السعودية وإلى مصر في تسهيل دخول عدد منهم عبر منافذها البرية.

إجلاء آلاف الرعايا

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن المملكة تمكنت من إجلاء 5013 شخصًا ينتمون لـ 100 دولة من السودان منذ بداية العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

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