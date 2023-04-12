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بعد إصابته في الحوض مؤخرًا

سلمان الفرج: لن أعتزل وسأعود للملاعب قريبًا

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ صباحاً
سلمان الفرج: لن أعتزل وسأعود للملاعب قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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نفى سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أنباء اقترابه من الاعتزال بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في الحوض.

وتحدث الفرج لـ قناة SBC قائلًا: “أنا قريب من العودة للملاعب، وأقول لجماهير الهلال تحملونا قليلًا، أزرق الرياض لم يفقد المنافسة على لقب دوري روشن”.

وأضاف الفرج: “الإشادات التي أتلقاها من كبار النجوم، تحفزني دائمًا لأقدم أفضل ما لدي”.

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