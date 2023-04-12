سلمان الفرج: لن أعتزل وسأعود للملاعب قريبًا

نفى سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أنباء اقترابه من الاعتزال بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في الحوض.

#ملعب_SBC | سلمان الفرج – لاعب الهلال: الإشادات التي أتلقاها من كبار الأسماء تحفزني كثيرًا، عودتي للملاعب قريبة.. والدوري لا يزال في الملعب، والهلال سيقاتل لآخر جولة. #قناة_SBC pic.twitter.com/V34aYACEzv — #ملعب_SBC (@sbcsport) April 11, 2023

وتحدث الفرج لـ قناة SBC قائلًا: “أنا قريب من العودة للملاعب، وأقول لجماهير الهلال تحملونا قليلًا، أزرق الرياض لم يفقد المنافسة على لقب دوري روشن”.

وأضاف الفرج: “الإشادات التي أتلقاها من كبار النجوم، تحفزني دائمًا لأقدم أفضل ما لدي”.