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قبل نهائي دوري أبطال آسيا

سلمان الفرج مسيرة زرقاء مُزينة بـ21 لقبًا

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
سلمان الفرج مسيرة زرقاء مُزينة بـ21 لقبًا
المواطن - فريق التحرير

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يُعد النجم سلمان الفرج واحدًا من أبرز نجوم الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق العديد من الإنجازات سواء مع فريقه الهلال أو منتخب السعودية.

نهائي دوري أبطال آسيا

ويقود سلمان الفرج، الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سيُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وستُقام مواجهة الإياب في سايتاما، يوم 6 مايو.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الهلال – المصدر afc

تألق سلمان الفرج

وسلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على أبرز أرقام سلمان الفرج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل النهائي القاري، حيث نجح في التتويج بـ21 بطولة محلية وقارية.

وذكر: “لم يرتد الفرج أي قميص آخر غير الأزرق وهو اللون المفضل للهلال، حيث قادته الصدفة للعب في صفوف الفريق بعد أن برز في إحدى الدورات الرمضانية ليبدأ بعدها بكتابة التاريخ على طريقته الخاصة مع الزعيم”.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

وبدأ سلمان الفرج سلسلة ألقابه الجماعية مع الهلال بحصد كأس ولي العهد عام 2009، وحقق لقب هذه البطولة في 6 مناسبات، كما توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 7 مرات، وكانت البداية في موسم 2009\ 2010.

وفاز الفرج بلقب كأس الملك 3 مرات في 2015، 2017، 2020، وكأس السوبر السعودي 3 مرات في أعوام 2015، 2018، 2021، وحصد دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2019 و2021، وكان قائدًا في النسخة الأخيرة ورفع الكأس.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر afc
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