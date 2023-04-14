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في الجولة الـ24 من دوري روشن

سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال لمواجهة الباطن

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال لمواجهة الباطن
المواطن - فريق التحرير

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سيقود النجم سلمان الفرج تشكيلة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة الباطن- بعد قليل- في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

سلمان الفرج في التشكيل

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، ناصر الهدهود، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو، صالح الشهري”.

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن كما تُنقل عبر قناة SSC ومنصة شاهد.

تشكيل الهلال لمواجهة الباطن

لقاء الدور الأول 

وكان الهلال فاز على الباطن في لقاء الذهاب يوم 16 ديسمبر الماضي بثلاثية لهدف، في مباراة أُقيمت في الجولة التاسعة، حيث سجل لـ أزرق الرياض كل من جانج هيون سو وأوديون إيجالو وأندري كاريلو، بينما سجل نادي الباطن هدفه الوحيد عبر اللاعب يوسف فواز.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال، مساء أمس الخميس، عن عودة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني لتدريبات أزرق الرياض الجماعية، بعد غيابهما فترة طويلة بسبب الإصابة وذلك قبل مواجهة الباطن اليوم.

 

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