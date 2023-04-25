سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على عدد من المناطق

نشر خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، على حسابه بموقع “تويتر”، صورًا لحالة الطقس بالمملكة، والتي بينت أن السماء غائمة بشكل جزئي على عدد من المناطق.

سحب رعدية

وقال الحصيني في تغريدته “حالة السماء غائمة جزئيًا على عدد من المناطق عصر اليوم الثلاثاء الساعة 4:30 بعضها رعدي وممطر على أجزاء من جنوب منطقة الجوف حتى غرب منطقة الرياض وشرق منطقة المدينة المنورة مرورًا بمناطق حائل والقصيم والرياض”.

وأضاف أن هناك سحبًا أخرى على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها وغرب نجران وسحب أخرى على عُمان واليمن.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.