Icon

الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال بعودة اللقاء Icon سماء مدن السعودية تتلون بالألعاب النارية في العيد Icon العرفج: أبشركم جوالي علق بسبب المشاعر الرقمية Icon التعلق الشديد بالزوج أكثر ما يتعب الزوجات.. ينسين أنفسهن Icon المملكة تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي Icon حالة مطرية غزيرة على الرياض والمدني يدعو الجميع لتوخي الحذر Icon رؤية 2030 .. فأل حسن وعلامة فارقة في تاريخ المملكة Icon الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon الفنون الشعبية بنجران .. تراث وطني زاخر في أيام عيد الفطر Icon المملكة تدعم الاستقرار وتثبت قدرتها على كسر الحواجز في المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد

سماء مدن السعودية تتلون بالألعاب النارية في العيد

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
سماء مدن السعودية تتلون بالألعاب النارية في العيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تلونت سماء السعودية أول أيام عيد الفطر بالألعاب النارية التي تشكل إحدى فعاليات الهيئة العامة للترفيه في برنامجها لعيد هذا العام 2023.

ألعاب نارية تزين السماء

وغطت الألعاب بوهجها وألوانها جميع مناطق السعودية، لتضاعف مستويات الفرح، وتهيئ لانطلاق بقية الفعاليات المتنوعة التي تصاحب سكان المملكة خلال أيام عيد الفطر.

وشهدت مناطق انطلاق الألعاب النارية تجمعات كبيرة من السكان والزوار ابتهاجاً بالمناسبة، حيث انطلقت الألعاب في الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، ومدينة أبها في حديقة الصفا، ومدينة جدة على ممشى البروميناد.

عروض الدرونز

وتستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد.

وكذلك بدأت الألعاب في الواجهة البحرية بالخبر، وفي حائل في طريق المغواة الترفيهي للاحتفالات، وفي الباحة في متنزه الأمير حسام، وفي حديقة تبوك المركزية.

واتخذت الألعاب النارية في مدينة عرعر من حديقة مقراً لاستقبال جمهورها، وفي نجران في حي النهضة، وفي المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي.

وكذلك انطلقت الألعاب النارية في مدينة سكاكا بحديقة العزيزية، وشاهد أهالي بريدة الألعاب النارية في متنزه الملك عبدالله الوطني.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة منصة عيشها على الرابط للاطلاع على تفاصيل فعاليات برنامج احتفالات العيد 2022.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي
الرياضة

أنشيلوتي مرشح لتدريب تشيلسي

الرياضة
انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين ريال
السوق

انخفاض خسائر “الباحة” 11% إلى 8 ملايين...

السوق
قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده
الرياضة

قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب...

الرياضة
جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة
صحة وطب‎

جلد سمكة لعلاج ضحايا الحروق الشديدة

صحة وطب‎
اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام المسجد الأقصى
العالم

اندلاع حريق في المصلى القبلي جراء اقتحام...

العالم
المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية والعالمية
أخبار رئيسية

المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية...

أخبار رئيسية
خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق
الرياضة

خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق

الرياضة
ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض يروي عطش الصائمين
السعودية اليوم

ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض...

السعودية اليوم