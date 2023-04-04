سمها الغامدي: الكوادر السعودية أثبتن كفاءتهن في حرب الخليج وحموا 250 رضيعًا

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كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، سمها الغامدي، تفاصيل مؤثرة في عملها في مجال رعاية الأيتام، لاسيما فترة حرب الخليج.
سمها الغامدي عن حرب الخليج: حماية 250 رضيع كانت هاجساً والكوادر الوطنية أثبتن كفائتهن في إدارة الأزمات #ذات_سمها_الغامدي @SamiAlJaber @samhasaeed pic.twitter.com/QxpMDeI0MW
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 3, 2023
قالت الغامدي خلال لقائها مع برنامج ذات مع الإعلامي سامي الجابر على قناة السعودية: إن حماية 250 رضيعًا كانت هاجسًا خلال فترة حرب الخليج، إلا أن الكوادر السعودية أثبتن كفاءتهن في إدارة الأزمات.
وأضافت: أن حرب الخليج بالنسبة لنا لا تُنسى، الحمد لله أننا ننعم بالأمن والأمان في بلادنا السعودية، كان لدينا هواجس عن كيفية حماية الأطفال حال وقوع كوارث وأزمات، وأن عدد الأطفال كان كبيرًا جدًّا ويصل لنحو 250 طفلًا رضيعًا، وكان هناك فريق كامل وجنود مجهولة أثبتن كفاءتهن وقدرتهن على التعامل مع الأزمة.
سمها الغامدي: الأيتام لديهم قدرات عظيمة جداً ومتميزون في عطائهم #ذات_سمها_الغامدي
@samhasaeed
@Samialjaber pic.twitter.com/ICmS7ngaDa
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 3, 2023
وقدمت أم الأيتام رسالة للمجتمع، بأن هذا دوركم في حماية ورعاية الأيتام، كما وجهت رسالة لأبنائها الأيتام، بأن يكونوا أقوياء ويمضوا قدمًا نحو تحقيق أحلامهم وهدفهم، مؤكدة أن الأيتام لديهم قدرات عظيمة ومتميزون في عطائهم.
وتحلم سمها الغامدي بأن تجعل الأيتام جزءًا غير منبوذ في المجتمع وتساهم في تحريرهم من النظرة السلبية.
حلم سمها الغامدي يكمن في جعل الأيتام جزءا غير منبوذ في المتجمع وتحرريهم من النظرة السلبية.#ذات_سمها_الغامدي @samhasaeed @Samialjaber pic.twitter.com/eaPFAoAFWI
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 3, 2023