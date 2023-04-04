Icon

منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج Icon أرامكو تلعب دورًا محوريًا عالميًا في مجال الاستدامة Icon زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية Icon تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام Icon وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر Icon توقعات بـ رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة Icon يعقوب بوشهري: سعر إعلاني لا يقل عن 50 ألف ريال Icon رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم Icon لحظة تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر Icon زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحلم أن تجعل الأيتام جزءًا غير منبوذ في المجتمع

سمها الغامدي: الكوادر السعودية أثبتن كفاءتهن في حرب الخليج وحموا 250 رضيعًا

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ صباحاً
سمها الغامدي: الكوادر السعودية أثبتن كفاءتهن في حرب الخليج وحموا 250 رضيعًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، سمها الغامدي، تفاصيل مؤثرة في عملها في مجال رعاية الأيتام، لاسيما فترة حرب الخليج.

قالت الغامدي خلال لقائها مع برنامج ذات مع الإعلامي سامي الجابر على قناة السعودية: إن حماية 250 رضيعًا كانت هاجسًا خلال فترة حرب الخليج، إلا أن الكوادر السعودية أثبتن كفاءتهن في إدارة الأزمات.

كفاءة الكوادر السعودية

وأضافت: أن حرب الخليج بالنسبة لنا لا تُنسى، الحمد لله أننا ننعم بالأمن والأمان في بلادنا السعودية، كان لدينا هواجس عن كيفية حماية الأطفال حال وقوع كوارث وأزمات، وأن عدد الأطفال كان كبيرًا جدًّا ويصل لنحو 250 طفلًا رضيعًا، وكان هناك فريق كامل وجنود مجهولة أثبتن كفاءتهن وقدرتهن على التعامل مع الأزمة.

وقدمت أم الأيتام رسالة للمجتمع، بأن هذا دوركم في حماية ورعاية الأيتام، كما وجهت رسالة لأبنائها الأيتام، بأن يكونوا أقوياء ويمضوا قدمًا نحو تحقيق أحلامهم وهدفهم، مؤكدة أن الأيتام لديهم قدرات عظيمة ومتميزون في عطائهم.

وتحلم سمها الغامدي بأن تجعل الأيتام جزءًا غير منبوذ في المجتمع وتساهم في تحريرهم من النظرة السلبية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
آخر الاخبار

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

آخر الاخبار
موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي
العالم

موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى...

العالم
برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات
السعودية اليوم

برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

السعودية اليوم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
العالم

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

العالم
معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض
السعودية اليوم

معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار
أخبار رئيسية

حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف