سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة

أكد الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان أن ركلة الجزاء المحتسبة لـ الهلال أمام الخليج، وأحرز منها النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني للأزرق سليمة.

المستشار التحكيمي – سمير عثمان : – د 47 قرار صحيح من الحكم باحتساب ركلة جزاء للهلال – أتوقع الهلال عنده مستشار تحكيمي لأننا أول مرة نشاهد لاعب يقف على الخط الجانبي قبل تنفيذ ركلة الجزاء 👍🏻#الهلال_الخليج #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/rWFEawso72 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 1, 2023

وتحدث عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” ركلة الجزاء صحيحة لأن لاعب الخليج دخل بتهور على قدم موسى ماريجا، والكرة كانت لاتزال في الملعب، إذا كانت الكرة خارج الملعب وتدخل لاعب الخليج بتهور على قدم ماريجا فلا يمكن احتسابها ركلة جزاء، لكن الكرة كانت لا تزال في الملعب وبالتالي احتسابها ركلة جزاء كان أمرًا صحيحًا”.

آراء إعلامية قبل تعليق سمير عثمان

وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه قال: “ركلة جزاء غير صحيحة للهلال، ثقوا تمامًا ليس غايتي استفزاز جماهير الأزرق، أرى أنها ركلة جزاء غير صحيحة ولم أُلاحظ أي إعاقة للاعب الهلالي، ولكن ننتظر رأي الخبراء في التحكيم”.

أما بندر الدبيخي فقال: ” أغرب ركلة جزاء في العالم”.

بينما علق الإعلامي تركي الحربي قائلًا: ” بحصوله على ضربة الجزاء الثامنة، أزرق العاصمة يعتلي صدارة دوري ضربات الجزاء ومن أقل عدد مباريات، مع نهاية شهر الخير كم تتوقعون يكون الرقم”.

ثنائية إيجالو تُهدي الفوز لـ الهلال

ونجح النيجيري أوديون إيجالو في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض بمهارة فردية في الدقيقة الـ40، ثم عزز اللاعب ذاته بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، حافظ أزرق الرياض على تقدمه ليفوز بثنائية ويُصبح رصيده 42 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الخليج عند 17 نقطة في المركز الـ15 ” قبل الأخير”