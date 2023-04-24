سوبر هاتريك الدوري يُحفز رونالدو ضد الوحدة

يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة فريقه النصر ضد الوحدة اليوم، بذكرى سعيدة، ما يُحفزه لمواصلة التألق.

النصر يُلاقي الوحدة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

ويواجه الفائز من مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

تألق رونالدو

وانفجر كريستيانو رونالدو، وسجل سوبر هاتريك في ثالث مواجهة له بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وأحرز رونالدو 4 أهداف للنصر ضد الوحدة في الدقائق 21، 40، 53 و60، وبات أسرع لاعب في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ ينجح في تسجيل هذا العدد من الأهداف في 60 دقيقة فقط.

كما رفع رونالدو رصيده من السوبر هاتريك في مسيرته الكروية إلى 11، ويملك النجم البرتغالي 11 هدفًا في دوري روشن السعودي، يحتل بهم المركز السادس في قائمة الهدافين بعد مرور 23 جولة.