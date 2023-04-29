سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم

استدعى الجيش السوداني شرطة الاحتياطي المركزي للمشاركة في ضبط الأمن ووقف عمليات النهب والسلب التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة في السودان منذ بداية الاشتباكات.

انتشار شرطة الاحتياطي المركزي

وأظهر مقطع فيديو متداول ترحيب السودانيين بالشرطة التي بدأت تتطلق في العديد من الأحياء حيث لوح لها المواطنون بعلامة النصر في الوقت الذي حذرت فيه قوات الدعم السريع من مغبة هذه الخطوة.

وقال الإعلامي السوداني أحمد البلال الطيب إن الجيش السوداني أوضح أنه يعمل لتهيئة الظروف لتتمكن الشرطة وأجهزة الدولة المعطلة من استئناف عملها، مشيرًا إلى أنه بعد ساعات من البيان بدأت شرطة الاحتياطي المركزي بالانتشار.

اختطاف الدولة السودانية

وقال الجيش في بيان له إن القوات المسلحة تعمل طبقًا لما هو مخطط لها وتؤدي مهامها بثبات وثقة، ويخوض أبناؤها معركة الكرامة الوطنية برجولة وشرف.

ولفت البيان إلى أن التآمر كان كبيرًا وخططت له جهات في الداخل والخارج، لكن تكسرت حلقاته تحت وطأة صمود وثبات رجال القوات المسلحة.

وأردف أن ما جرى إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين، كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وغطاء سياسي كامل وهو في الحقيقة كان مشروعًا لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد.