سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا

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وثق مقطع فيديو متداول، مواطنين بالسودان وهم يسرقون أحد فروع بنك الخرطوم بسوبا.
يأتي ذلك وسط فوضى عارمة في البلاد، وذلك مع تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار.
وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، حذرت أمس الجمعة، من انهيار وشيك للنظام الصحي في البلاد، مؤكدة أن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة “واحدًا تلو الآخر”.
وأضافت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام “في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار”.
وأبانت أن هناك نقصًا حادًّا في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة ميليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية.