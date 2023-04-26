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بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11307 نقاط

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11307 نقاط
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 42.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11307.22 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، و متطورة، وريدان، ولازوردي، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصناعة الكهربائية، وأسواق المزرعة، والعربي، والرياض، وزين السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 2.70% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، والراجحي، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، و اس تي سي، وينساب، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 26.05 نقطة ليقفل عند مستوى 21325.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 457 ألف سهم.

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