سوق الأسهم يغلق مرتفعًا قرب 10950 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تاسي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع 141.71 نقطة، وبنسبة 1.31%، ليغلق عند مستوى 10948.60 نقطة فيما أنهى مؤشر السوق الموازية نمو جلسة اليوم على ارتفاع 7.86 نقطة وبنسبة 0.04% عند 20125.63 نقطة.
وبلغت السيولة اليوم في السوق الرئيسية “تاسي” نحو 6.7 مليار ريال، وجاءت من تداول 232.2 مليون سهم، عن طريق تنفيذ 441.5 ألف صفقة كما بلغت السيولة في “نمو” اليوم نحو 17.7 مليون ريال، وجاءت عن طريق تداول 270.1 ألف سهم عن طريق تنفيذ 1739 صفقة.