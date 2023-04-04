سوق صبيا الداخلي قلب المدينة النابض بالحياة

يتوسط سوق محافظة صبيا “الداخلي” المدينة ويحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، ويمثل قلبها النابض نظراً لعراقته وقدمه، ويعد الملتقى والسوق الشعبي لأهالي المحافظة، لاكتظاظه بأصناف السلع والبضائع المتنوعة وللحركة التجارية النشطة التي يشهدها على مدار العام .

تنوع المحلات

ويستطيع الزائر أن يقضي في سوق صبيا الداخلي وقتاً طويلاً دون الشعور بالملل، وذلك لتنوع محلاته البالغ عددها ما يقارب الـ 150 محلاً تشمل ” العطور ، والبخور ، والأقشمة ، والملابس الرجالية والنسائية ، ودكاكين الذهب ، والنباتات العطرية ، ومحلات الورد ، والجوالات ، ومحامص البن ، والأواني المنزلية ، وأدوات التجميل” وغيرها الكثير.

ويسهم السوق في استدامة وغرس التراث واكتشاف جماليات الماضي نظراً لما يحتويه من ملابس شعبية، وأكلات جيزانية، بالإضافة للمشغولات اليدوية.

ومما يميز محلاته ودكاكينه محافظتها على مكانتها وسمعتها العريقة والقديمة , وأسعاره المنافسة للمحلات التجارية الحديثة.

نكهة خاصة

وأجمع بائعون ومتسوقون، أن السوق يشهد ازدحاماً طوال العام، ولكن شهر رمضان المبارك يعطي للسوق زخماً ونكهة خاصة، حيث يكون مكتظاً بالزوار وتكسوه الزينة الرمضانية في الممرات وينتشر صوت القرآن و صلاة التراويح في كل أزقة السوق باعثة راحة نفسية وأجواء روحانية.

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية بالسوق الداخلي بمحافظة صبيا، تحدث يحيى العامري، الذي يعمل بالسوق منذ أكثر من ٢٥ عاماً في مجال الذهب، أنه تواردت أجيال على السوق الداخلي ولا يزال يحمل المكانة نفسها لدى أهل صبيا وماجاورها.

أقدم المحلات

ويعدّ خالد الشبيلي، محله من أقدم المحلات بالسوق والذي يتخصص في بيع المكسرات ويؤكد أنه بقي صامداً منذ نحو الـ٣٠ عاماً تقريباً، وكذلك العم بكار ، الذي يرى أن محله المفتوح منذ أكثر من ٤٠ عاماً في مجال الأواني المنزلية ، يحوي أشياء قديمة جداً وربما لن يجدها المتسوق في أي مكان آخر.

وفي السوق، يقف محمد بن عيسى كنديري، على بيع النباتات العطرية منذ ما يقارب الـ ٤٠ عاماً ، الذي أطلعنا على ما ييبعه في محله من “فل، وشذاب، وكادي، وريحان، وبردقوش، وحبق”، لافتاً إلى أن جميع محلات النباتات العطرية وُضعت في مقدمة السوق، حيث تم تهيئة أماكن مخصصه لهم، ولذلك فإن رائحة العطور والنباتات العطرية التي تملأ المكان هي من أكثر الأشياء التي تميز سوق صبيا الداخلي.

أما بائعو الأقمشة عبده مريع وأحمد صديق وأحمد عثمان، فقد أجمعوا أن أكثر زبائنهم من الفئات العمرية الكبيرة، حيث يجدون الأقمشة التقليدية التي تناسبهن وتلقى رواجاً لدينهن.