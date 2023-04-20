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مضايقات أخلاقية لنائبه دومينيك راب

سوناك يترقب فقدان أقرب حلفائه بتهم أخلاقية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
سوناك يترقب فقدان أقرب حلفائه بتهم أخلاقية
المواطن - فريق التحرير

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تلقّى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، تقريرًا قد تكون تداعياته مدمّرة، بشأن مضايقات أخلاقية متّهم بارتكابها نائبه وزير العدل دومينيك راب، مكرّراً تأكيده على “ثقته الكاملة” به.

وقال المتحدث باسم سوناك، إن رئيس الوزراء تلقّى التقرير الذي أعده محقق مستقل، مضيفًا أن رئيس الوزراء لا يزال يحافظ على ثقته الكاملة بنائبه لكن مع ذلك يقوم بدراسة نتائج التقرير بعناية.

انتكاسة لـ سوناك

وبحسب ما ذكرته” العربية” فإنه في حال أدّى هذا التقرير إلى مغادرة راب للحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة انتكاسة لرئيس الوزراء، الذي سيضطرّ إلى فقدان حليف مقرّب منه وداعم له.

ويُستهدف راب بتحقيقٍ بعد ثماني شكاوى بشأن سلوكه عندما كان وزيراً للخارجية، ووزيراً لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.

وكانت صحيفة “ذي غارديان” أفادت في نوفمبر الماضي، بأنّ تعيين راب وزيراً للعدل سبّب قلقاً للعديد من موظفي الوزارة، وأنّ عدداً منهم يفكّرون بالاستقالة.

 

 

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