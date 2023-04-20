الألعاب النارية تنير سماء السعودية أول أيام عيد الفطر فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني قوات أمريكية في جيبوتي تمهيدًا لعملية إجلاء من السودان مانشستر سيتي يخطط للثأر من ريال مدريد رصد 59 منتج شوكولاتة مخالفًا لاشتراطات السلامة بالرياض أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء سوناك يترقب فقدان أقرب حلفائه بتهم أخلاقية تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد ضبط 1306 مركبات لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ماكرون للمحتجين: لن أستقيل وسأبقى لـ 2027
تلقّى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، تقريرًا قد تكون تداعياته مدمّرة، بشأن مضايقات أخلاقية متّهم بارتكابها نائبه وزير العدل دومينيك راب، مكرّراً تأكيده على “ثقته الكاملة” به.
وقال المتحدث باسم سوناك، إن رئيس الوزراء تلقّى التقرير الذي أعده محقق مستقل، مضيفًا أن رئيس الوزراء لا يزال يحافظ على ثقته الكاملة بنائبه لكن مع ذلك يقوم بدراسة نتائج التقرير بعناية.
وبحسب ما ذكرته” العربية” فإنه في حال أدّى هذا التقرير إلى مغادرة راب للحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة انتكاسة لرئيس الوزراء، الذي سيضطرّ إلى فقدان حليف مقرّب منه وداعم له.
ويُستهدف راب بتحقيقٍ بعد ثماني شكاوى بشأن سلوكه عندما كان وزيراً للخارجية، ووزيراً لبريكست، وحتى خلال عمله في فترة سابقة في وزارة العدل.
وكانت صحيفة “ذي غارديان” أفادت في نوفمبر الماضي، بأنّ تعيين راب وزيراً للعدل سبّب قلقاً للعديد من موظفي الوزارة، وأنّ عدداً منهم يفكّرون بالاستقالة.