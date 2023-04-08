Icon

سون أول آسيوي يسجل 100 هدف بالبريميرليج Icon البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة Icon التحكيم يثير غضب إشبيلية Icon تعادل أودينيزي ومونزا بالدوري الإيطالي Icon تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة Icon مدالله العليان يستعيد بريقه مع الاتحاد Icon “جبل الفيل”..معلم سياحي فريد يجذب زوار العلا Icon عاصفة قضائية يواجهها ترامب في 2023 Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة بالسيل الصغير شمال الطائف Icon Man utd قلق بشأن إصابة راشفورد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعدما هز شباك برايتون

سون أول آسيوي يسجل 100 هدف بالبريميرليج

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
سون أول آسيوي يسجل 100 هدف بالبريميرليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجل نجم توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي هيونج مين سون، اسمه في سجلات التاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه أمام برايتون.

مباراة توتنهام ضد برايتون

ويلعب توتنهام ضد برايتون الآن، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 مع نهاية أحداث الشوط الأول.

هيونج مين سون نجم توتنهام
اللاعب الكوري – المصدر @SpursOfficial

سون يحقق رقمًا تاريخيًا

ونجح سون في افتتاح التسجيل في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، قبل أن يحرز لويس دانك هدف التعادل عند الدقيقة 34، ليرفع النجم الكوري الجنوبي عدد أهدافه إلى 100 هدف.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سون أصبح أول لاعب آسيوي على الإطلاق، ينجح في تسجيل 100 هدف في البريميرليج.

هيونج مين سون
اللاعب الكوري – المصدر @SpursOfficial

كما بات سون ثاني لاعب من توتنهام يصل إلى 100 هدف في البريميرليج، وذلك خلف هاري كين الذي يملك في رصيده 205 أهداف، فيما يحتل تيدي شيرينجهام المركز الثالث برصيد 97 هدفًا، وذلك وفقًا لـ”سكاي سبورتس”.

ويملك النجم الكوري الجنوبي العديد من الإنجازات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث إنه أول آسيوي يتوج بالحذاء الذهبي في البطولة، كما أول آسيوي يصنع 50 هدفًا ضمن منافسات البريميرليج.

هيونج مين سون
اللاعب الكوري – المصدر @premierleague
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير