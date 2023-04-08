سون أول آسيوي يسجل 100 هدف بالبريميرليج

سجل نجم توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي هيونج مين سون، اسمه في سجلات التاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه أمام برايتون.

مباراة توتنهام ضد برايتون

ويلعب توتنهام ضد برايتون الآن، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 مع نهاية أحداث الشوط الأول.

سون يحقق رقمًا تاريخيًا

ونجح سون في افتتاح التسجيل في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، قبل أن يحرز لويس دانك هدف التعادل عند الدقيقة 34، ليرفع النجم الكوري الجنوبي عدد أهدافه إلى 100 هدف.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سون أصبح أول لاعب آسيوي على الإطلاق، ينجح في تسجيل 100 هدف في البريميرليج.

كما بات سون ثاني لاعب من توتنهام يصل إلى 100 هدف في البريميرليج، وذلك خلف هاري كين الذي يملك في رصيده 205 أهداف، فيما يحتل تيدي شيرينجهام المركز الثالث برصيد 97 هدفًا، وذلك وفقًا لـ”سكاي سبورتس”.

ويملك النجم الكوري الجنوبي العديد من الإنجازات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث إنه أول آسيوي يتوج بالحذاء الذهبي في البطولة، كما أول آسيوي يصنع 50 هدفًا ضمن منافسات البريميرليج.