سيارة تطير في الهواء 20 مترًا بعد اصطدامها بحاجز

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وثقت مشاهد مرعبة التقطتها كاميرا مراقبة، لحظة اصطدام سيارة بحاجز مروري خرساني على أحد الطرق في مقاطعة لييج ببلجيكا.
وأظهر الفيديو، سيارة سوداء وهي تسير بسرعة كبيرة، ثم تصطدم بالحاجز المروري الخرساني بقوة، لتطير بعدها في الهواء بارتفاع 20 مترًا.
وارتطمت السيارة بجدار مركز رياضي واخترقته تمامًا، فيما أصيب السائق بجروح مختلفة نتيجة الحادث.