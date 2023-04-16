سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

انجرف قارب يقل 400 مهاجر على طول طريق هجرة محفوف بالمخاطر في وسط البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي، وبسبب ذلك نفد الوقود، وقد قادت السلطات الإيطالية عملية إنقاذ كبرى بعد رفض السلطات المالطية استعادة من كانوا على متن القارب.

وذهبت نداءات الركاب اليائسة للحصول على المساعدة أدراج الرياح لمدة أسبوع تقريبًا، قبل أن يصلوا أخيرًا إلى الشواطئ الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب 800 مهاجر آخر تقطعت بهم السبل لأكثر من 10 أيام على متن سفينة أخرى.

وقال شهود إن العديد من المهاجرين سقطوا على الأرض بمجرد صعودهم إلى الشاطئ، وقد أصيبوا بجفاف شديد وغطوا بالقيء من أمواج البحر الهائجة، قليلون كانوا يرتدون سترات النجاة.

قالت المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، بما في ذلك المنظمة الألمانية Sea-Watch International، إنها نبهت السلطات المالطية مرارًا وتكرارًا إلى القارب لكن تم تجاهلها.

وقالت سي-واتش: إن مالطا تتحمل مخاطر هائلة تتمثل في موت 400 شخص بدلاً من رعاية هؤلاء الأشخاص بأنفسهم.

وقالت القوات المسلحة في مالطا لوسائل إعلام محلية إنه لم يطلب الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة إنقاذ أي شخص، وفقًا لصحيفة مالطا إندبندنت.

صراع آخر بين دول أوروبا

سلطت هذه الحادثة الضوء على صراع آخر بين دول الاتحاد الأوروبي وهو عجز أوروبا عن التفاوض بشأن من يجب عليه استيعاب ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين، وهو أمر يقول النقاد إنه لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة والمآسي.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه ركاب القاربين الأولين أخيرًا إلى بر الأمان، شوهد قاربان آخران، كلاهما يحتوي على حوالي 450 شخصًا في البحر، وحذرت Sea-Watch International السلطات الإيطالية والمالطية لكن لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ فورية من قبل أي من البلدين.

ارتفع عدد الأشخاص الذين لا يحملون وثائق والذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية عن طريق البحر بشكل كبير حتى الآن هذا العام بسبب الصراع وعدم المساواة العالمية وأزمة المناخ.

عدد ضخم

وصل أكثر من 36 ألف مهاجر إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط في أوروبا من يناير إلى مارس من هذا العام، أي ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو أعلى رقم منذ أزمة اللاجئين التي بلغت ذروتها في عام 2015 واستمرت حتى الأشهر الأولى من عام 2016 عندما أدى وصول أكثر من مليون مهاجر على شواطئ أوروبا إلى انهيار تضامن الاتحاد الأوروبي في مشاحنات وفوضى حدودية.

حتى الآن هذا العام، وصل أكثر من 98% عن طريق البحر، مقابل 2% عن طريق البر، وهي أعلى حصة منذ عام 2016، وفقًا للأمم المتحدة، كما تشير البيانات إلى أن ما يقدر بنحو 522 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في طريقهم مما يعكس عدم وجود طرق آمنة وقانونية متاحة للاجئين وطالبي اللجوء.

لطالما كانت إيطاليا واحدة من البلدان التي شهدت نسبة أكبر من الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط، مقارنة بدول شمال أوروبا، وكان أكبر عدد من اللاجئين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي سافروا عبر ليبيا، كما أصبحت تونس بوابة المغادرة الجديدة إلى أوروبا.

وقال دانييل فيورنتينو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روما تري في روما بإيطاليا: هذه المأساة ناتجة عن ضعف أو عدم فعالية في عملية صنع القرار في كل من إيطاليا وأوروبا، على من تقع مسؤولية إنقاذ الأشخاص المفقودين في البحر؟ ومن يراقب العملية ويتخذ القرارات؟ يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن القضية الرئيسية المطروحة هنا واضحة للغاية وهي إنقاذ الأرواح البشرية.