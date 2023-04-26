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قالت إن الوقت قد حان لإقالته

سياسية أمريكية: بايدن أضعف رئيس شهدته أمريكا 

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
سياسية أمريكية: بايدن أضعف رئيس شهدته أمريكا 
المواطن - فريق التحرير

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وصفت السياسية الأمريكية، نيكي هايلي، جو بايدن بأنه أضعف رئيس في التاريخ الحديث، مؤكدة على أن الوقت قد حان لإقالته.

وأضافت مندوبة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة في حديث مع قناة فوكس نيوز: يُعد الرئيس الحالي هو الأضعف في التاريخ الحديث، أعتقد أن الوقت قد حان لإقالة جو بايدن وجعل أمريكا قوية مرة أخرى.

وعددت السياسية الأمريكية الأسباب التي جعلتها ترى ذلك قائلة إنه في ظل إدارة بايدن حصل الانسحاب الكارثي للقوات الغربية من أفغانستان، مضيفة أنه في ظل حكمه شهدت واشنطن أزمة حدودية غير مسبوقة وأسوأ موجة تضخم منذ 40 عامًا.

ترشح بايدن لولاية ثانية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن رسميًا إطلاق حملته الانتخابية، أمس الثلاثاء، استعدادًا لولاية ثانية محتملة بالبيت الأبيض، وأطلق خطابًا أكد فيه أنه يقود معركة لإقناع البلاد بأن سجله يستحق أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، ولن يعيق عمره قدرته على الحكم.

وأضاف بايدن: عندما ترشحت لمنصب الرئيس قبل أربع سنوات، قلت إننا في معركة من أجل روح أمريكا، وهذه المعركة لا زالت مستمرة.

سياسية أمريكية بايدن أضعف رئيس شهدته أمريكا 

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