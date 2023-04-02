سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة

أنفقت سيدة من كوريا الجنوبية 13.5 ألف دولار أي ما يزيد عن 50 ألف ريال، للحصول على رخصة قيادة وذلك على مدار عدة سنوات، وأخيرًا، فإنه بعد أكثر من 900 محاولة فاشلة نجحت.

وحصلت السيدة تشا سا سون، على رخصة القيادة بعد 959 محاولة فاشلة، وكانت سون قد حاولت لأول مرة في أبريل 2005، في أول اختبار نظري، لكنها لم تنجح، وبالرغم من فشلها مئات المرات، لم تيأس واستمرت في إعادة الاختبار حتى نجحت في نهاية المطاف.

الاختبار النظري استغرق 860 محاولة

وأشارت التقارير، إلى أنها خضعت للامتحان يوميًا طيلة أسبوع العمل على مدار ثلاث سنوات، ثم قلصت الخطوة إلى مرتين فقط في الأسبوع، حتى اجتازت الاختبار النظري في المرة الـ860.

وبمجرد أن اجتازت هذا الاختبار، انتقلت إلى الاختبار العملي والذي شكل أيضا تحديًا لها، حيث قامت بإجراء الاختبار عشرات المرات ليصل إجمالي عدد اختبارات القيادة إلى 959 بين الاختبار الكتابي والعملي.

الهدف من وراء الإصرار

بلغت تكلفة الاختبارات التي لم توفق بها في كوريا الجنوبية 11 ألف جنيه إسترليني، وعلى الرغم من هذه النفقات، إلا أنها لم تستسلم حيث كانت تريد الحصول على رخصة القيادة من أجل استكمال مشروع بيع الخضار الخاص بها.

وقالت مدربة القيادة الخاصة ب‍تشا سا سون، إن الأمر كان عبئًا ثقيلاً عليها، مضيفة: عندما حصلت على رخصتها أخيرًا، ابتهجنا جميعًا وعانقناها وقدمنا لها الزهور، متابعة: لم يكن لدينا الشجاعة لنطلب منها التوقف عن دخول الاختبارات، لأنها كانت مصممة على الأمر.

وتصدرت قصة تشا سا سون عناوين الصحف الدولية، بسبب إصرارها على الحصول على رخصة القيادة رغم فشلها عدة مرات، حتى أصبحت من المشاهير في بلدها.