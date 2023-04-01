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سيسلم نفسه لعملاء فيدراليين لحمايته

سيناريو محاكمة ترامب كأول رئيس أمريكي يمثل أمام القضاء

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
سيناريو محاكمة ترامب كأول رئيس أمريكي يمثل أمام القضاء
المواطن - فريق التحرير

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يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك بعد ظهر الثلاثاء المقبل، بحسب شبكة سي بي إس الأمريكية.

ترامب يسلم نفسه

وأشارت مصادر مقربة من ترامب، إلى أنه سيغادر فلوريدا على متن طائرته الخاصة، على أن يسلم نفسه لعملاء فيدراليين لحمايته.

وقررت هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات ترامب في قضية تتعلق بدفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيلز.  وقال مسؤول أمريكي لـ “سي بي إس” إن ترامب يُتوقع أن يغادر فلوريدا إلى نيويورك على متن طائرته الخاصة قبل أن يسلم نفسه لمسؤولين فيدراليين.

توقيت المحاكمة

ويتوقع أيضًا أن يشارك العشرات من قوات الخدمة السرية في عملية تأمين مثول ترامب أمام المحكمة، وفقًا لنفس المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه.

وأضاف المسؤول أن ترامب لن يُكبل بالأصفاد، مؤكدًا أن الأصفاد تستخدم مع المشتبه بهم الذين يحتمل أن يحاولوا الهروب أو الذين يشكلون خطرًا على سلامة الآخرين. ومن المنتظر أن تنعقد جلسة الاستماع في الثانية والربع مساء بالتوقيت المحلي لنيويورك.

محامي ترامب

قال جو تاكوبينا، محامي ترامب، لشبكة أيه بي سي، إن ترامب ربما يمثل أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، لكن لا يمكن تأكيد ذلك”.

وأضاف أن الادعاء سوف يحاول استخدام كل ما يمكن استخدامه من المحاكمة بغرض الدعاية.

وتابع تاكوبينا: “أتفهم أنهم سيغلقون المباني حول قاعة المحكمة، وسيغلقون المحكمة نفسها أيضًا”.

عملية تأمين غير مسبوقة

ومن المقرر التنسيق من أجل تأمين ذلك بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشرطة نيويورك، والخدمة السرية، وقوات تأمين محكمة نيويورك.

وقالت مصادر لشبكة سي بي إس إنهم يستعدون لسيناريوهات محتملة تتضمن الهجوم على ترامب، أو المدعين، أو المحلفين، أو أي من الجمهور الموجود في محيط المحكمة. وأشاروا إلى أن مكتب المدعي العام في المنطقة تلقى الكثير من التهديدات.

محاكمة أول رئيس

وطلب مكتب المدعي العام في نيويورك من ترامب أن يسلم نفسه أمس الجمعة، وفقًا لموقع بوليتيكو، لكن طلبه قوبل بالرفض بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من الاستعدادات الأمنية.

وينكر الرئيس الأمريكي السابق، 76 سنة، ارتكاب أي مخالفات ولكن ترامب سيكون أول شخص شغل منصب الرئيس الأمريكي يواجه اتهامات جنائية.

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