Icon

موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان في جميع المناطق Icon 29 وظيفة لدى شركة المراعي في 6 مدن Icon طريف الأدنى حرارة بـ 9 مئوية ومكة المكرمة الأعلى Icon سينومي سنترز توزع 475 مليون ريال أرباحاً استثنائية على المساهمين Icon تعليم القصيم تعتمد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي Icon لحظة إنقاذ طفل عالق بإحدى البوابات الحديدية Icon البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية Icon بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا Icon وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق Icon “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عن فترة الربع الثالث والأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2022

سينومي سنترز توزع 475 مليون ريال أرباحاً استثنائية على المساهمين

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
سينومي سنترز توزع 475 مليون ريال أرباحاً استثنائية على المساهمين
عن فترة الربع الثالث والأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2022

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” قرار مجلس إدارتها بتوزيع 475 مليون ريال أرباحاً نقدية استثنائية على المساهمين.

أرباح نقدية

وأوضحت الشركة، في بيان لها  على “تداول”، أن الأرباح تشمل فترة الربع الثالث والأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2022 من العام المالي القصير 2022.

أحقية التوزيع

وتابع بيان الشركة “ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ 04-أبريل-2023، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم مكة: الدراسة عن بُعد غدًا
السعودية اليوم

تعليم مكة: الدراسة عن بُعد غدًا

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليم الليث: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي
آخر الاخبار

تعليم الليث: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي

آخر الاخبار
تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود
السعودية اليوم

تفاصيل اختراق حواسيب جامعة الملك سعود

السعودية اليوم
فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد السعد
أخبار رئيسية

فيصل بن بندر يعزي أسرة اللواء محمد...

أخبار رئيسية
فيصل بن مشعل يُكرم 40 فائزًا بجائزة صناعة المحتوى الرقمي
السعودية اليوم

فيصل بن مشعل يُكرم 40 فائزًا بجائزة...

السعودية اليوم
أمير الرياض: يوم العلم رمزية للدولة ووحدتها وشاهداً على ما تحقق طوال تاريخها
السعودية اليوم

أمير الرياض: يوم العلم رمزية للدولة ووحدتها...

السعودية اليوم
لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف بحائل
السعودية اليوم

لحظة تدفق المياه والسيول في سد السلف...

السعودية اليوم