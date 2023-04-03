وتابع بيان الشركة “ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ 04-أبريل-2023، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق”.
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان في جميع المناطق 29 وظيفة لدى شركة المراعي في 6 مدن طريف الأدنى حرارة بـ 9 مئوية ومكة المكرمة الأعلى سينومي سنترز توزع 475 مليون ريال أرباحاً استثنائية على المساهمين تعليم القصيم تعتمد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي لحظة إنقاذ طفل عالق بإحدى البوابات الحديدية البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” قرار مجلس إدارتها بتوزيع 475 مليون ريال أرباحاً نقدية استثنائية على المساهمين.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأرباح تشمل فترة الربع الثالث والأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2022 من العام المالي القصير 2022.
وتابع بيان الشركة “ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ 04-أبريل-2023، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق”.