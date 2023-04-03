سينومي سنترز توزع 475 مليون ريال أرباحاً استثنائية على المساهمين

أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي سنترز” قرار مجلس إدارتها بتوزيع 475 مليون ريال أرباحاً نقدية استثنائية على المساهمين.

أرباح نقدية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأرباح تشمل فترة الربع الثالث والأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2022 من العام المالي القصير 2022.

أحقية التوزيع