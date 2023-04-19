شقيقان يتقاتلان أمام بعضهما على جبهتين بـ السودان أردني يلقي مركبته من أعلى الجبل بسبب كيلو ليمون سيول حائل تجرف جملاً صغيراً ومواطن يبادر لإنقاذه لقطات هروب أسدين من سيرك صيني أثناء العرض وظائف بـ مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” فريق كاوست يطوِّر خلية شمسية بكفاءة تحويل طاقة تجاوزت 33% تغريم مخالف لممارسته أعمال الأوراق المالية دون ترخيص الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر مالاً الهند تتجاوز الصين لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان إنجاز 65% من مشروع سفلتة 7 أحياء في نجران
وثق مقطع فيديو متداول، غرق أحد الجمال الصغيرة “حاشي”، بشعيب الرتيق جنوب الشنان جنوب شرق حائل، بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.
وظهر خلال المقطع المتداول، سيول عارمة تحمل جملاً صغيراً جنوب شرق حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، فيما بادر أحد الأشخاص لإنقاذه.
وظهر الجمل الصغير بعد أن حمله السيل، عائماً في المياه دون أن يحرك ساكناً، بعد أن عجز عن المقاومة والخروج من السيل، ونجح أحد الأشخاص في إنقاذه وإخراجه من السيل.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.