الجماهير تُخلد ذكرى وفاة عادل التويجري سيول شعبة الحسي ترسم لوحة جمالية غرب المجمعة مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية خسارة 2008 تُحفز كريستيانو رونالدو لتجاوز الهلال 36 وظيفة شاغرة لدى مشروع القدية ريال مدريد يُحدد خليفة كريم بنزيما حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مايو
أظهرت صور جوية، سيول شعبة الحسي بالمزيرعة غرب محافظة المجمعة اليوم الاثنين، وذلك بعد هطول الأمطار بالمنطقة.
ووثقت الصور التي التقطتها المصور عبدالله البرغش ونشرها على حسابه بموقع “تويتر”، جريان سيول شعبة الحسي غرب المجمعة، حيث كونت لوحة جمالية طبيعية.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.