سيول عارمة تحتجز مواطنًا في الدوادمي

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وثق مقطع فيديو متداول، سيول عارمة تحتجز مواطناً في الدوادمي بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وأظهر المقطع، المواطن وقد علقت سيارته، فجر اليوم الأحد، في مياه السيول، بينما يحاول عدد من الأشخاص تقديم المساعدة له وإنقاذه.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.