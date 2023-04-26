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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

سيول عارمة شرق منطقة حائل

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
سيول عارمة شرق منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أحياء شرق حائل خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة وجرياناً وتدفقاً لمياه السيول في العديد من الأحياء.

جريان وتدفق السيول

وتفصيلاً، شهد مركز الساقية شرق منطقة حائل، جريان وتدفق السيول، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

 

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

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