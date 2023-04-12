سيول هادرة تجرف ضابطًا أردنيًّا بوادي عربة

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جرفت السيول الهادرة آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية، ويجري البحث عن مسؤولها، وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
ولا يزال البحث جاريًا عن الملازم أول مثنى مفلح الشقيرات، وسط مناشدات واسعة من عائلته بمواصلة التحري والتفتيش عنه.
وجرفت وسحبت السيول المفاجئة، الآلية وبداخلها المسؤول وسائقها في الساعة 19:30 الاثنين، وبين أن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية؛ نظرًا لصعوبة التضاريس، وغزارة الأمطار.
وجرى تمشيط المنطقة سيرًا على الأقدام، وأسفرت عمليات البحث والتفتيش حتى هذه اللحظة عن العثور على الآلية وسائقها.