سيول وشلالات مياه تتدفق بشكل رائع في حائل

أظهر مقطع فيديو متداول على تويتر، لقطات لجريان السيول والأودية في شعيب مشار بحائل بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم السبت 24 رمضان 1444 هجريًا.

كل مافي حايل اليوم سال شعاب واودية وشلالات ماشاءالله تبارك الله اللهم زد وبارك.#تصويري صبابة #حايل_الان pic.twitter.com/pO0GXXoe91 — حمود اللحيدان (@ha2936) April 15, 2023

شلالات مياه

وظهر في الفيديو، مشاهد رائعة تسر الناظرين لجريان السيول والمياه تهبط من أعلى لأسفل الأودية في شكل شلالات مياه، في أثناء سير المواطنين على الطرق المحيطة بالجبال والأودية.

حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

وأكد المركز الوطني على استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.