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سيول وشلالات مياه تتدفق بشكل رائع في حائل

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
سيول وشلالات مياه تتدفق بشكل رائع في حائل
لمواطن- فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول على تويتر، لقطات لجريان السيول والأودية في شعيب مشار بحائل بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم السبت 24 رمضان 1444 هجريًا.

شلالات مياه

وظهر في الفيديو، مشاهد رائعة تسر الناظرين لجريان السيول والمياه تهبط من أعلى لأسفل الأودية في شكل شلالات مياه، في أثناء سير المواطنين على الطرق المحيطة بالجبال والأودية.

حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.

وأكد المركز الوطني على استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك.

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